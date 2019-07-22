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(Görüntülü) Bingöl'de yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 16 yaralı

BİNGÖL'de yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Karlıova- Bingöl karayolunda meydana geldi. Karlıova'dan Bingöl'e yolcu taşıyan Abdullah Kaval...

BİNGÖL'de yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Karlıova- Bingöl karayolunda meydana geldi. Karlıova'dan Bingöl'e yolcu taşıyan Abdullah Kaval (50) yönetimindeki 12 D 0078 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen sürücüsü belirlenemeyen 35 FM 135 plakalı otomobil, Ilıcalar beldesi yakınlarında çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü Kaval ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi hayatını kaybederken, araçlarda bulunan 16 kişi ise yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma görevlisi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince Bingöl'deki hastanelere götürülüp, tedaviye alındı.

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