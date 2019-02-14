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(Görüntülü) Bingöl'de HDP'lilerin yürüyüşüne izin verilmedi

BİNGÖL'de, açlık grevindeki HDP Milletvekili Leyla Güven'e destek için yürüyüş yapmak isteyen gruba polis izin vermedi. Grup, uyarının ardından dağıldı. Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a tecrit uygulandığı iddiasıyla...

BİNGÖL'de, açlık grevindeki HDP Milletvekili Leyla Güven'e destek için yürüyüş yapmak isteyen gruba polis izin vermedi. Grup, uyarının ardından dağıldı. Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a tecrit uygulandığı iddiasıyla Diyarbakır'da açlık grevi yapan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek için partinin Muş milletvekilleri Mensur Işık ve Şevin Coşkun ile Bingöl milletvekili Erdal Aydemir'in de aralarında bulunduğu grup, öğleden sonra yürüyüş yapmak istedi. HDP binası önünde güvenlik önlemi alan polis, gruptakilere dağılmalarını söyledi. Bunun üzerine binada bulunanlar, birkaç kişilik gruplar halinde dağılırken, milletvekilleri yürümek istedi. Polisler, yürümelerine izin vermediği milletvekillerinden de dağılmalarını istedi. Milletvekilleri de yürüyüş yapmadan bölgeden ayrıldı.

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