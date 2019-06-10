(Görüntülü) Bilecik'te orman yangını (3)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI



Bilecik Osmaneli karayolu üzerinde bulunan karaçam ormanında, saat 13.00 sıralarında çıkan yangın, yaklaşık 10 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Arazözler, itfaiye ekipleri ve helikopterle müdahale edilen yangında yaklaşık 15 hektarlık alandaki ağaçlar zarar gördü. Bilecik Orman İşlet Müdürlüğü ekipleri ormanda soğutma çalışmalarına başladı. Bilecik Orman İşletme Müdürü Tuncay Yakın, kötü arazi şartları ve rüzgar nedeniyle yangını söndürmekte güçlük çektiklerini ifade ederek, "Saat 23.30 sıralarında orman yangını kontrol altına alındı. Ekiplerimiz ormanda soğutma çalışmalarına başladı. İlk tespitlerimize göre yaklaşık 15 hektarlık alanda yangın etkili oldu" dedi.



Soğutma çalışmalarının sabah saatlerine kadar süreceği belirtildi.