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(Görüntülü) Biga'da metruk binada yangın

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Biga ilçesi Hükümet Meydanı'nda saat 01.00 sıralarında boş eski binada yangın çıktı. Binanın çatısından alevler yükseldiğini...

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Biga ilçesi Hükümet Meydanı'nda saat 01.00 sıralarında boş eski binada yangın çıktı. Binanın çatısından alevler yükseldiğini gören çevre sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. Yandaki evde yaşayan aile, kısa süreli panik yaşadı. Gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.  Binada zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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