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(Görüntülü) Bıçaklı kavgada Doğukan öldü, babası ile ikizi yaralandı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), () - GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, esnaf arasında çıkan bıçaklı kavgada Doğukan Çiğit (16) öldü, ikiz kardeşi ile babası ise yaralandı. Olay, dün gece İslahiye'ye 10 kilometre uzaklıktaki Fevzipaşa...

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), () - GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, esnaf arasında çıkan bıçaklı kavgada Doğukan Çiğit (16) öldü, ikiz kardeşi ile babası ise yaralandı.

Olay, dün gece İslahiye'ye 10 kilometre uzaklıktaki Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede çaycılık yapan Ahmet Çiğit (45) ile kebapçı komşusu Mehmet Y.(40) arasında tartışma çıktı. İş yerlerinin yanındaki ağacın düşen yapraklarını birbirlerinin iş yerinin önüne süpürdükleri gerekçesi ile iki esnaf arasında yaşanan tartışma kısa sürede büyüdü. Bu sırada tartışmayı duyan Ahmet Çiğit'in ikiz çocukları Doğukan ile Batuhan da olay yerine gelerek olaya dahil oldu. Yaşananlar sırasında Mehmet Y. iş yerinden aldığı bıçakla komşusu olan Ahmet Çiğit ile ikiz oğullarını bıçakla yaralayıp kaçtı. Kanlar içerisinde kalan baba ile çocukları ile olayı görenlerin çağırdığı ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Doğukan Çiğit, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ahmet Çiğit ile diğer oğlu Batuhan ise ilk müdahalelerinin ardından Gaziantep'e sevk edildi.

Bu sırada olayı duyarak hastaneye koşan yakınları ise Doğukan Çiğti'in ölüm haberiyle sinir krizi geçirdi. Yaşananların ardından jandarma hastane ve olayın meydana geldiği mahallede önlem aldı.

Doğukan Çiğit'in ölümüne, ikiz kardeşi ile babasının yaralanmasına yol açtıktan sonra kaçan Mehmet Y. ise jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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