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(Görüntülü) Bıçakla eşinin evine gitti, polis gelince intihara kalkıştı

ANTALYA'da elinde bıçakla arasının bozuk olduğu eşinin otrduğu eve giden M.K., polisin geldiğini görünce binanın çatısına çıktı. İntihar edeceğini söyleyen M.K.'yi, polis ikna etti. Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi...

ANTALYA'da elinde bıçakla arasının bozuk olduğu eşinin otrduğu eve giden M.K., polisin geldiğini görünce binanın çatısına çıktı. İntihar edeceğini söyleyen M.K.'yi, polis ikna etti.

Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir eşiyle anlaşmazlık yaşayan M.K. konuşmak istediğini söyleyerek eşinin oturduğu binanın önüne geldi. Eşinin konuşmak istemediğini söylemesi üzerine M.K., kapı önünde bağırmaya başladı. Binada yaşayanlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polisi gören M.K., elinde bıçak olduğunu söyleyerek, yaklaşmamalarını istedi.

İNTİHAR ETMEYE KALKIŞTI

M.K. daha sonra binanın çatı kısmına çıktı. Çatının duvarlarının üzerine çıkan M.K., buradan atlayacağını söyledi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans çağrıldı. Bu sırada M.K.'nin eşi evden çıkarılarak polis aracına bindirildi. 30 metre yükseklikte dengede durmaya çalışan M.K. bir süre sonra binanın içine girdi. Polisin ikna çabası sürerken bıçağı bırakmayan M.K., bu kez de binanın merdiven boşluğundaki pencereden sarktı. Bir süre burada duran M.K.'yı polis ekipleri ikna etti. Gözaltına alınan M.K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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