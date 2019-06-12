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(Görüntülü) Bıçak zoruyla yaşlı çiftin altınlarını gasbeden şüpheliler yakalandı

SAMSUN'da kar maskesi takarak girdikleri evde boğazına bıçak dayadıkları yaşlı çiftin altınlarını alan 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. Olay, dün sabah saatlerinde Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzüne kar maskesi takan...

SAMSUN'da kar maskesi takarak girdikleri evde boğazına bıçak dayadıkları yaşlı çiftin altınlarını alan 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. Olay, dün sabah saatlerinde Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzüne kar maskesi takan Ömer K. (33), mahallede oturan M.Ç (77) ve G.H.Ç. (77) çiftinin evine gitti. Maskeli şüpheli, iddiaya göre ev sahibi yaşlı adamın boğazına bıçak dayayarak içeri girdi. Şüpheli, korku ve panik yaşayan yaşlı kadının boynunda bulunan 15 Cumhuriyet altınını alıp, olay yerinde bekleyen akrabası Ramazan K. (20) ile kaçarak bölgeden uzaklaştı. Yaşlı çiftin ihbarı üzerine inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, şüphelilerin kimliğini kısa sürede belirledi. Polisler, kuyumculara şüphelilerin fotoğrafını dağıttı. Şüpheliler, piyasa değeri yaklaşık 25 bin TL olan altınları bozdurmak için kuyumcuya gitti. Kuyumcunun durumu fark ettiğini anlayan şüpheliler, kaçmaya çalıştı. Yunus ekipleri, 2 şüpheliyi kısa süren kovalamaca sonucu yakaladı. Ömer K ve Ramazan K., ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. 'Nitelikli yağma' suçundan gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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