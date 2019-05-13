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(Görüntülü) Beyoğlu'nda vale kavgası

Ersan SAN -Özgür EREN/İSTANBUL, () BEYOĞLU'nda valeler arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi bacağından yaralandı.   Olay Gümüşsuyu Mahallesi İnönü Caddesinde saat 15.00 sıralarında meydana...

Ersan SAN -Özgür EREN/İSTANBUL, () BEYOĞLU'nda valeler arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi bacağından yaralandı.


 

Olay Gümüşsuyu Mahallesi İnönü Caddesinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde bir şirkette valelik yapan Tuncay Arı yine kendisi gibi valelik yapan arkadaşı ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine ismi öğrenilemeyen vale, Arı'yı bıçak ile sağ bacağından bıçakladı. Bıçak darbesi ile yere yığılan Tuncay Arı çevredekilerden yardım istedi.


 

Saldırgan olayın ardından hemen olay yerinden yaya olarak kaçtı. Çevredeki vatandaşlar yaralı kişiye yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


 

Olay yerine gelen polis ekipleri saldırganın eşkalini belirlemek için görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları da incelemeye alındı.

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