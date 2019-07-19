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(Görüntülü) Beyoğlu'nda şüpheli ölüm

Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL - BEYOĞLU'nda 22 yaşındaki A.E. kaldırımda ölü bulundu. Bedrettin Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi'nde saat 02.30 sıralarında kaldırımda bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar durumu...

Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL - BEYOĞLU'nda 22 yaşındaki A.E. kaldırımda ölü bulundu.

Bedrettin Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi'nde saat 02.30 sıralarında kaldırımda bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde, yerde hareketsiz yatan 20'li yaşlardaki kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekiplerinin kontrolünde ise ölen işinin üzerinden kimlik çıkmadı. Polisin daha sonraki araştırmaları sonucu, ölen kişinin 22 yaşındaki A.E. olduğu belirlendi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONUCU ORTAYA ÇIKACAK

A.E.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından netleşecek. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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