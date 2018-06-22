Özgür EREN/ İSTANBUL, () BEYOĞLU Piyalepaşa Bulvarı'nda ihbara giden itfaiye aracı devrildi. Kazada aracın sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye götürüldü.
(Görüntülü) Beyoğlu'nda itfaiye aracı kaza yaptı (1)
Özgür EREN/ İSTANBUL, () BEYOĞLU Piyalepaşa Bulvarı'nda ihbara giden itfaiye aracı devrildi. Kazada aracın sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye götürüldü.
22 Haziran 2018 Cuma 16:07
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