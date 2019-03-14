(Görüntülü) Beylikdüzü'nde otomobil hırsızlığı; film gibi takiple yakalandılar

Ali AKSOYER/İSTANBUL, () BEYLİKDÜZÜ'nden çalınan lüks bir otomobilin peşine düşen polis ikisi cezaevi firarisi 3 şüpheliyi gözaltına aldı. TEM otoyolunda filmleri aratmayan bir takibin ardından otomobille kaza yaparak arazide koşarak kaçmaya çalışan 3 kişinin polis tarafından kıskıvrak yakalandığı öğrenildi. Şüphelilerin aracının bagajından çıkan elektronik bir cihazın ise ne işe yaradığı araştırılıyor. FİLM GİBİ OPERASYONLA YAKALANDILAR Edinilen bilgilere göre, Beylikdüzün'de 10 Mart 2019'da bir eve giren hırsızlar, kontak anahtarını aldıkları lüks otomobili çalarak kaçtı. Olayın polise bildirilmesi üzerine harekete geçen Asayiş şube müdürlüğü ekipleri otomobilin izini TEM otoyolunda buldu. Üzerine sahte bir plaka takıldığı öğrenilen otomobil, TEM otoyolunda Edirne istikametine giderken takibe alındı. Peşlerindeki polisi fark eden şüpheliler hızla kaçmaya başladı. Peşlerindeki 3 ekip aracı şüphelilerin aracına arkadan çarparak bariyerlerde sıkıstırdı. "Dur" ihtarına uymayan şüpheliler bu kez araçtan inerek yaya olarak araziye girerek kaçmaya başladı. Kısa bir takibin ardından şüpheliler gözaltına alındı. AZILI HIRSIZ ÇIKTILAR Gayrettepe'de bulunan Oto hırsızlığı Büro Amirliğine getirilen şüpheliler Ferhat K.(33), İbrahim D.(23) ve Affan Emre E.(48) azılı hırsız oldukları tespit edildi. Lakabı "Pire ferhat" olduğu öğrenilen Ferhat K.'nin daha önceden 32 kez polis tarafından yakalandığı, ayrıca 22 ayrı dosyadan arandığı ortaya çıktı. Şüphelinin yarı açık cezaevinden firar ettiği belirlenirken, firarda olduğu dönemde hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası aldığı öğrenildi. Diğer şüpheli İbrahim D.'nin ise 50 kez polis tarafından yakalandığı, hakkında 7 ayrı yakalama kararı bulunduğu ve bir süre önce açık cezaevinden firar ettiği tespit edildi. İbrahim D. hakkında da 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi. Şüpheliler arasında bulunan Affan Emre E.'nin ise 5 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. BAGAJDAN ÇIKAN ESRARENGİZ ELETRONİK CİHAZ Öte yandan şüphelilerin kullandığı otomobilin bagajında bulunan bir elektronik alet ise polisi bile şaşırttı. 12 voltluk bir aküye bağlı devrelerden oluşan cihazın ucunda, demirler bulunan bir aparatı olduğu görüldü. Polis tarafından elektronik kasaların şifrelerini çözmek için şüpheliler tarafından yapıldığı değerlendiren elektronik cihazın incelemeye gönderildiği belirtildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler Oto hırsızlık büro Amirliği ekipleri tarafından mahkemeye sevk edildi.