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(Görüntülü) Beylikdüzü'de uyuşturucu operasyonu

Çağatay KENARLI İSTANBUL, () BEYLİKDÜZÜ'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 57 kök Hint keneviri ele geçirildi. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için...

Çağatay KENARLI İSTANBUL, () BEYLİKDÜZÜ'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 57 kök Hint keneviri ele geçirildi. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde üretildiğini belirleyen ekipler operasyon düzenledi. 17 Haziran’da düzenlenen operasyonda Ufuk Y. isimli bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ufuk Y.’nin evinde yapılan aramalarda saksılara ekilmiş 57 kök Hint keneviri, 831 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu haplar ve uyuşturucu madde yetiştirilmesinde kullanılan havalandırma ve ışık sitemleriyle çeşitli aparatlar ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ufuk Y. adliyeye sevk edildi. Ufuk Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Uyuşturucu madde imal etmek ve ticaretini yapmak' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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