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(Görüntülü) BEYKOZ'DA SU BASKINI (EK GÖRÜNTÜYLE GENİŞ HABER)

Ali Kerem BENGİ-Ramazan EĞRİ/İSTANBUL   İstanbul'da öğleden sonra etkili olan yağmur nedeniyle Beykoz'da bazı evleri ve iş yerlerini su bastı. Araçlar yolda mahsur kaldı.   Öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış...

Ali Kerem BENGİ-Ramazan EĞRİ/İSTANBUL


 

İstanbul'da öğleden sonra etkili olan yağmur nedeniyle Beykoz'da bazı evleri ve iş yerlerini su bastı. Araçlar yolda mahsur kaldı.


 

Öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle İstanbul'un bazı ilçelerinde su baskınlarına neden oldu. Beykoz'da etkili olan yağış nedeniyle bazı evleri ve işyerlerini su bastı. Bazı yollarda su birikintileri oluşurken, araçlar mahsur kaldı. Küçüksu Caddesi üzerinde bulunan bir işyeri de sulara teslim oldu. İşyeri sahibi ve çalışanlar ellerine aldıkları kovalarla suyu tahliye etmeye çalıştı. Maddi hasara uğradığını belirten işyeri çalışanı yetkililerden yardım istedi.


 

ARAÇLAR MAHSUR KALDI


 

Yağmur nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu. Cumayolu Caddesi'nde iki araç mahsur kaldı. Ekipler suyun tahliyesi için çalışma başlattı. Öte yandan aracıyla burada mahsur kalan bir kişi yetkililerin yardım talebini geri çevirerek, suların çekilmesini bekledi.


 

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