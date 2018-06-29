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(Görüntülü) Beykoz'da film platosunda yangın (5) (içeriden görüntü)

Cengiz ÇOBAN - Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ - Gül KABA/ İSTANBUL, () BEYKOZ Yalıköy'de bulunan ve film platosu olarak kullanılan eski kundura fabrikasında yangın çıktı. Yangın saat 15.00 sıralarında çıktı. İhbar üzerine olay...

Cengiz ÇOBAN - Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ - Gül KABA/ İSTANBUL, () BEYKOZ Yalıköy'de bulunan ve film platosu olarak kullanılan eski kundura fabrikasında yangın çıktı.


Yangın saat 15.00 sıralarında çıktı. İhbar üzerine olay yerine Beykoz, Ümraniye, Çavuşbaşı, Kavacık'tan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanlar bir çok ilçeden görülüyor. 500 metrekarelik bir alanda etkili olan yangında ahşap malzemelerinin yandığı belirtiliyor. Yangının kaynak yapımı sırasında çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığı öne sürülüyor. 

17 ARAÇ 51 İTFAİYE PERSONELİ



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada yangının 15.06 'da başladığı itfaiyenin 15.14'te müdahale ettiği belirtildi. Açıklamada, "İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Beykoz,Kavacık,Çavuşbaşı, Ümraniye, Yenidoğan, Büyük Bakkalköy gruplarından 17 araç 51 itfaiye personeli ile müdahale edilen yangında yaralı ve can kaybı bulunmamaktadır" denildi.


 

 

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