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(Görüntülü) Beton mikserinden son anda atlayarak canlarını kurtardılar

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, rampada frenleri boşalan beton mikseri yamaçtan uçtu. Kazada sürücü ile yanında bulunan kişi araçtan atlayarak canlarını kurtardı. Kaza öğle saatlerinde, Gölcük Yukarı Değirmendere Çifte Selvi Sokak'ta...

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, rampada frenleri boşalan beton mikseri yamaçtan uçtu. Kazada sürücü ile yanında bulunan kişi araçtan atlayarak canlarını kurtardı.

Kaza öğle saatlerinde, Gölcük Yukarı Değirmendere Çifte Selvi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, karşıdan gelen otomobile yol vermek için rampada duran Ayhan Sivrioğlu yönetimindeki 41 R 8146 plakalı beton mikserinin frenleri boşaldı. Beton mikseri geri geri giderek yamaca yaklaşırken sürücü Ayhan Sivrioğlu ve araçta bulunan Adem Özkay araçtan atladı. Beton mikseri ise çalı ve ağaçlarla kaplı yamaçtan yuvarlandı.

Son anda canlarını kurtaran sürücü Ayhan Sivrioğlu ve Adem Özkay, olay yerine gelen polis ekiplerine kazanın nasıl olduğunu anlattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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