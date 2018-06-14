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(Görüntülü) Besni'de 2 otomobil çarpıştı: 10 yaralı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Besni-Gaziantep karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Servet Sema Korkmaz yönetimindeki 06 KLY 28 plakalı otomobil ile karşı...

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Besni-Gaziantep karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi.

Servet Sema Korkmaz yönetimindeki 06 KLY 28 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Bekir Tunç yönetimindeki 06 KLY 28 plakalı otomobil, Besni Ören Yeri yakınlarında çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan Tuba Tunç, Muhammet Tunç, Elif Tunç, Aysima Tunç, Batuhan Korkmaz, Doğuhan Fatih Korkmaz, Nilay Çil ve Zeliha Çil yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Tuba Tunç ve Aysima Tunç, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza sonrası yol tek şeritten sağlanırken, otomobillerin kaldırılmasıyla yol yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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