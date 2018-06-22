Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Muharrem İnce, memleketi Yalova'da oy kullanacak
Muharrem İnce, memleketi Yalova'da oy...
Davutoğlu'na tehdit davasında karar
Davutoğlu'na tehdit davasında karar
Trump Çin'e verginin tabanını 200 milyar dolara genişletti
Trump Çin'e verginin tabanını 200...
TSK: Hava harekâtlarında 26 terörist etkisiz hale getirildi
26 terörist etkisiz hale getirildi

(Görüntülü)Beşiktaş'taki lüks otele operasyonun sırrı çözüldü

Çağatay KENARLI, İstanbul - BEŞİKTAŞ'ta dün akşam lüks otele düzenlenen operasyonda gözaltına alınan kişinin "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın sağ kolu olarak bilinen Bedirhan Esenlik olduğu öğrenildi. İstanbul Terörle Mücadele...

Çağatay KENARLI, İstanbul - BEŞİKTAŞ'ta dün akşam lüks otele düzenlenen operasyonda gözaltına alınan kişinin "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın sağ kolu olarak bilinen Bedirhan Esenlik olduğu öğrenildi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece bir ihbar üzerine Beşiktaş'ta bulunan lüks bir otele operasyon düzenlendi. FETÖ soruşturması kapsamında olduğu öne sürülen operasyonda "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın sağ kolu olarak bilinen Bedirhan Esenlik gözaltına alındı. Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgusu süren şüphelinin, geçmişte mahkeme kararıyla Zakir Selvi olan adını Bedirhan Esenlik olarak değiştirdiği öğrenildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325