Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL,()-İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş'ta bulunan lüks bir otelde operasyon düzenliyor. Ekiplerin bir ihbar üzerine FETÖ operasyonu düzenledikleri öğrenildi.
(Görüntülü) Beşiktaş'ta lüks otelde terör operasyonu...(1)
Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL,()-İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş'ta bulunan lüks bir otelde operasyon düzenliyor. Ekiplerin bir ihbar üzerine FETÖ operasyonu düzenledikleri öğrenildi.
21 Haziran 2018 Perşembe 23:51
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