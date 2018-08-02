(Görüntülü) Benzinlikteki kamyon kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Şaban KARDEŞ/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),() TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde yakıt almak için benzinliğe giren konteynır yüklü kamyon devrildi. Kazada konteynır kamyondan düşerken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, Çerkezköy-Çorlus karayolu Kızılpınar mevkiinde bulunan akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Yakıt almak için istasyona giren 34 HG 6354 plakalı kamyonetin üstündeki konteynır, araç benzinliğe girdiği sırada devrildi. Konteynırın benzin pompasına çarpmasına ramak kalırken, yan yatan konteynır araç sürücüsü ve benzin istasyonu çalışanları tarafından kaldırıldı. Olası bir facianın eşiğinden dönülürken, devrilen konteynır araç sürücüsü tarafından çağırılan vinç ile olay yerinden kaldırıldı. Aracın benzinliğe girişi ve konteynırın devrilme anı, benzin istasyonundaki güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.