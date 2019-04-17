(Görüntülü) Benzin deposu olarak kullanılan konteyner alev alev yandı

Alişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), () - KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde, bir ATV kiralama firmasının benzin deposu olarak kullanıldığı konteyner, alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Yangın akşam saatlerinde, Kartepe Maşukiye bölgesinde meydana geldi. Bir ATV kiralama firmasının benzin depoladığı konteynerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, alev alev yanan konteyneri söndürdü. Yangında konteyner kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.