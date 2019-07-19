(Görüntülü) BELEDİYENİN İŞ MAKİNESİ ŞARAMPOLE YUVARLANDI YARALILAR VAR-ek
19 Temmuz 2019 Cuma 21:12
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