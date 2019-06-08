(Görüntülü) Belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 ağır yaralı
KONYA'da belediye otobüsü ile çarpışan otomobildeki 4 kişi, ağır yaralandı. Kaza, saat 09.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Beyşehir ile Köyceğiz caddelerinin kesiştiği kavşağında meydana geldi. Mehmet Çoban yönetimindeki 68 DN...
08 Haziran 2019 Cumartesi 11:28
KONYA'da belediye otobüsü ile çarpışan otomobildeki 4 kişi, ağır yaralandı. Kaza, saat 09.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Beyşehir ile Köyceğiz caddelerinin kesiştiği kavşağında meydana geldi. Mehmet Çoban yönetimindeki 68 DN 314 plakalı otomobil, kavşakta Tepekent Mahallesi seferini yapan Kazım Salkım yönetimindeki 42 DEG 57 plakalı belediye otobüsü ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü ile yanındaki 3 kişi araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
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