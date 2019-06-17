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(Görüntülü) Belediye otobüsü ile kamyonet çarpıştı; hamile yolcu yaralandı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, belediye otobüsü ve kamyonet çarpıştı. Kazada, otobüs yolcularından 3 aylık hamile Yadigar Amaç (32) yaralandı. Kaza, saat 16.30 sıralarında, Alpaslan Mahallesi Gümüşçay...

Deniz TOKAT/DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, belediye otobüsü ve kamyonet çarpıştı. Kazada, otobüs yolcularından 3 aylık hamile Yadigar Amaç (32) yaralandı. Kaza, saat 16.30 sıralarında, Alpaslan Mahallesi Gümüşçay Caddesi'nde meydana geldi. Çağatay Arslan (30) yönetimindeki 20 EG 107 plakalı kamyonet, Erkan Akkuş'un (43) kullandığı 20 BL 569 plakalı belediye otobüsüne yandan çarptı. Otobüsün arka koltuğunda oturan hamile Yadigar Amaç, camın patlaması sonucu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Amaç'ı ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yadigar Amaç'ın 3 aylık hamile olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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