(Görüntülü) Belediye deposunda yangın

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, belediyenin depo olarak kullandığı eski garaj binasında yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı.



Çerkezköy Belediyesi'nin Kızılpınar Mahallesi'nde bulunan ve depo olarak kullanılan eski garaj binasında bugün saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Depoda kullanılmayan araç lastiklerinin de tutuşmasıyla yükselen alevler ve siyah duman gökyüzünü kapladı. Dumanlar ilçenin birçok noktasından görüldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken, alevleri gören vatandaşların bölgeye gelmesi üzerine jandarma ekipleri şerit çekerek çevre güvenliği aldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Daha sonra soğutma çalışmaları sürdürüldü. Çevrede toplananlar ise söndürme çalışmalarını yüksek tepelerden izledi. Jandarma yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.