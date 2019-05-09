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(Görüntülü) Belediye başkanının kız kardeşi tabancayla başından yaralandı

MERSİN'in Silifke ilçesinde Belediye Başkanı Mücahit Aktan’ın kız kardeşi Meryem Aktan, tabanca ile başından yaralandı. Durumu ağır olan Meryem Aktan, Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Olay gece saatlerinde Silifke ilçesine...

MERSİN'in Silifke ilçesinde Belediye Başkanı Mücahit Aktan’ın kız kardeşi Meryem Aktan, tabanca ile başından yaralandı. Durumu ağır olan Meryem Aktan, Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.

Olay gece saatlerinde Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi’nde meydana geldi. Belediye Başkanı MHP'li Mücahit Aktan’ın kız kardeşi Meryem Aktan, evinde tabanca ile başından yaralandı. Evde bulunanların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipler Meryem Aktan’ı Silifke Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Meryem Aktan, Mersin Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. Meryem Aktan’ın hayatı tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Polis, olayın intihar olup olmadığı konusunda soruşturma başlatırken, Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın da ifadesine başvuruldu.

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