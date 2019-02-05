(Görüntülü) Belçika'da silahlı kavgada öldürülen Emre, Konya'da son yolculuğa uğurlandı

Hasan DÖNMEZ/KONYA, () - BELÇİKA'nın Anvers kentinde çıkan kavgada, kahve işleten Mehmet Y. tarafından tabancayla başından vurularak, öldürülen mobilya dekorasyon ustası Emre Söğütlü (27), memleketi Konya'da gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenaze töreninde Emre'nin ikiz kardeşi Yunus Söğütlü, babası Bayram Söğütlü ile jandarmaya sarılıp, gözyaşı döktü. Ailesiyle birlikte Anvers'te yaşayan, 1 çocuk babası Emre Söğütlü ve kuzeni Ozan Söğütlü (20), cumartesi günü, iddiaya göre, 2 yıl önce aralarında çıkan kavganın ardından aralarında husumet oluşan kahve işletmecisi Mehmet Y.'nin iş yerinin önünde karşılaştı. Bu karşılaşmada da kavga çıkınca yanında oğlu bulunan Mehmet Y., tabancayla iki kuzenin üzerine ateş açtı. Mobilya dekorasyon ustası Emre ve kuzeni Ozan Söğütlü ile kavgayı ayırmak için araya giren Fatih Dalbaş yaralandı. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. The Antwerp Üniversite Hastanesi'nde tedaviye alınan Emre Söğütlü, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Söğütlü'nün cenazesi, bugün memleketi Konya'nın Yunak ilçesine bağlı Yukarı Piribeyli Mahallesi'ne getirildi. İlk olarak babaevinin önünde helallik alındı. Emre Söğütlü'nün ikiz kardeşi Yunus Söğütlü, babası Bayram Söğütlü'ye sarılıp, gözyaşı döktü. Bayram Söğütlü de oğlunun elini tutup, uzun süre bırakmadı. Yunus Söğütlü, daha sonra taziyeye gelen jandarma ekiplerine de sarılarak, ağladı. Emre Söğütlü'nün cenazesi, mahalle meydanında kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. SALDIRGAN GÖZALTINDA Öte yandan olayda yaralanan Ozan Söğütlü ile Fatih Dalbaş'ın tedavisine devam edildiği, saldırgan Mehmet Y.'nin de gözaltına alındığı belirtildi.