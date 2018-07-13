(Görüntülü) Bebek arabası hırsızlığı kamerada

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde bir apartmanda meydana gelen bebek arabası hırsızlığı, güvenlik kamerasına yansıdı.



Dün saat 14.30 sıralarında Hacıkaplanlar Mahallesi'nde bir apartmandan bebek arabası çalındı. Bebek arabasının yerinde olmadığını gören Koray Bozkuş, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde, hırsızlığı belirleyip polise başvurdu. Polis, görüntülerden eşkâlini belirlediği şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



Görüntelerden, apartmana giren erkek şüphelinin tek tek katları kontrol ettikten sonra 6'ncı kata çıktığı, buradaki bebek arabasını asansöre koyup götürerek çaldığı belirlendi. Şüphelinin önce asansörden kendisinin indiği, çevrede kimse olmadığından emin olduktan sonra bebek arabasını da alarak uzaklaştığı ortaya çıktı.

