Ersan SAN / İSTANBUL,()-VATAN Caddesi Kavşağı'nda O3 Bayrampaşa istikametinde otobüs yanıyor. Yanan otobüste patmalar sesleri geliyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
(Görüntülü) Bayrampaşa'da otobüs yangını (1)
Ersan SAN / İSTANBUL,()-VATAN Caddesi Kavşağı'nda O3 Bayrampaşa istikametinde otobüs yanıyor. Yanan otobüste patmalar sesleri geliyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
12 Temmuz 2018 Perşembe 20:41
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