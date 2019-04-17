(Görüntülü) Bayiden cep telefonu hırsızlığı kamerada (ÖZEL)

DİYARBAKIR'da bir GSM şirketi bayisine, camını kırarak giren 2 kişi, 15 bin lira değerinde 3 cep telefonunu alarak kaçtı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 13 Nisan günü saat 06.00 sıralarında Ekinciler Caddesi'ndeki pasajda meydana geldi. Kimliği belirsiz 2 kişi, yan sokaktaki bir terzi dükkanının kepenklerini kırarak pasaja girdi. Burada camını taşla kırdıkları GSM bayisine giren şüpheliler, alarmın çalmasıyla paniğe kapılıp, tezgahta bulunan 15 bin lira değerindeki 3 cep telefonunu alarak kaçtı. Yaklaşık 20 saniye süren hırsızlık olayı, güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah iş yerine gelen çalışanlar, hırsızlık olayını fark edip polis ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. İş yeri sahibi Adem Pusat, "Hırsızlar camekanımızı kırıyor, içeri giriyorlar. Güvenlik şirketi, alarmımızın çaldığını söylüyor. O anda kardeşim güvenlik kamerasına bakıyor. Kameraya bakınca bir şey göremiyor. Yüz tanıma sistemi, 3 saniyelik süren bir alarm çalmasından dolayı fare olduğunu zannediyor. 3 tane yüksek model olan cihazımızı bir de 6 bin TL değerinde olan bilgisayarımızı kırıyorlar. 25 bin TL'lik zararımız var" dedi.