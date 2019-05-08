(Görüntülü) Batman'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

BATMAN'da, iddiaya göre aşırı hız olan otomobilin karşı yönden gelen hafif ticari araç ile çarpışması sonucu Veysel Günce (18) hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.



Kaza, gece saatlerinde Batman-Kozluk yolunda meydana geldi. Bıçakçı köyünden Batman istikametine giden Cemal Çetin yönetimindeki 72 AP 926 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle refüjü aşarak, karşı yönden gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 44 PU 232 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobildeki Veysel Günce hayatını kaybederken, hurdaya otomobil ve hafif ticari araçtaki 9 kişi ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.