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(Görüntülü) Batman'da iş yerinden hırsızlık kamerada

BATMAN'da inşaat malzemesi satan iş yerinden 2 kişi tarafından gerçekleştirilen 5 bin TL'lik hırsızlık, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Arif Fırat'a ait iş yerine dün akşam kimliği...

BATMAN'da inşaat malzemesi satan iş yerinden 2 kişi tarafından gerçekleştirilen 5 bin TL'lik hırsızlık, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Arif Fırat'a ait iş yerine dün akşam kimliği belirsiz 2 kişi girdi. İkili, 5 bin TL değerinde demir boru ve tel örgü alıp, kaçtı. Sabah iş yerine geldiğinde hırsızlık olayını fark eden Fırat, polise başvurdu. Adrese gelen polis ekipleri, başka bir işyerine ait güvenlik kamera kayıtlarında hırsızlık olayının görüntülerini buldu. Polis, görüntülerdeki şüphelilerin kimliklerini yakalamak için çalışma başlattı. Görüntülerde 2 kişinin, çaldıkları tel örgüleri sürükleyerek, işyerinden uzaklaştıkları görülürken Arif Fırat, "İnşaatlarda kullanılan demir boru ve tel örgüleri çalmışlar. Başka bir işyerinin kamerasına yakalanmışlar. Beş bin lira zararım var. Hırsızların ve malzemelerimin bulunmasını istiyorum" dedi.

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