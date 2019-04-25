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(Görüntülü) Batman'da bankacı kadın, başından vurulmuş bulundu (2)

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ Batman'da, dün gece otomobilinde başından tabancayla vurulmuş olarak ağır yaralı bulunan bankacı Cemile A.'nın (38), tedaviye alındığı Batman Bölge Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde beyin ölümü gerçekleşti. Cemile...

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Batman'da, dün gece otomobilinde başından tabancayla vurulmuş olarak ağır yaralı bulunan bankacı Cemile A.'nın (38), tedaviye alındığı Batman Bölge Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde beyin ölümü gerçekleşti.

Cemile A.'nın 72 EP 155 plakalı otomobilinde yapılan aramada, tabanca ile kendisinin yazdığı sanılan 'Hakkınızı helal edin' notunun bulunduğu belirtildi. Bankada 10 yıldır çalıştığı ve 2 hafta önce izne ayrıldığı öğrenilen Cemile A.'nın intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.
 

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