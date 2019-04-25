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(Görüntülü) Başka bir erkekle mesajlaştığını sandığı eşini öldürdü

İZMİR'in Konak ilçesinde Kenan Akçalı (52), telefonda oyun oynayan eşi Sibel Akçalı'yı (50), başka bir erkekle mesajlaştığını zannedince, çıkan tartışmada bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Sibel Akçalı, doktorların tüm müdahalesine...

İZMİR'in Konak ilçesinde Kenan Akçalı (52), telefonda oyun oynayan eşi Sibel Akçalı'yı (50), başka bir erkekle mesajlaştığını zannedince, çıkan tartışmada bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Sibel Akçalı, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Olay, dün saat 21.00 sıralarında Kahramanlar Mahallesi 1419 Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen emekli işçi Kenan Akçalı ile eşi ev kadını Sibel Akçalı arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce, Kenan Akçalı, mutfaktan kaptığı bıçakla Sibel Akçalı'yı bıçakladı. Dairenin kapısını açan Akçalı'nın çığlıkları üzerine komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Sibel Akçalı, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Akçalı'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekipleri, cinayet şüphelisi Kenan Akçalı'yı yakalayarak gözaltına aldı. KISKANÇLIK NEDENİYLE BIÇAKLAMIŞ Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sırasında evde bulunan Akçalı çiftinin kızları G.A.'nın ifadesine başvurdu. G.A. ifadesinde, annesinin telefonla oyun oynadığı sırada, babası Kenan Akçalı'nın başka bir erkekle mesajlaştığını zannederek tartışmaya başladıklarını, tartışmanın büyümesi üzerine olayın yaşandığını söylediği bildirildi.

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