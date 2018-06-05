OLUŞAN TRAFİK HAVADAN DA GÖRÜNTÜLENDİ Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL TEM bağlantı yolunda bakır yüklü TIR devrildi. 2 şeridin trafiğe kapandığı kaza nedeniyle bölgede trafikte yoğunluk yaşanıyor. Olay yeri ve oluşan trafik havadan da görüntülendi Kaza saat 11.00 sıralarında TEM bağlantı Basın Ekspres yolu Başakşehir istikametinde meydana geldi. Sürücüsü Tarık Aydın'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 41RR 480 plakalı bakır yüklü TIR devrildi. Kaza nedeniyle 2 şerit trafiğe kapandı. TIR'dan yola dökülen mazot nedeniyle polis çevrede önlem aldı. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor. TIR'ı olay yerinden kaldırma çalışmaları sürüyor.
(Görüntülü) Basın Ekspres Yolu'nda bakır yüklü TIR devrildi; 2 şerit trafiğe kapandı (2)
OLUŞAN TRAFİK HAVADAN DA GÖRÜNTÜLENDİ Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL TEM bağlantı yolunda bakır yüklü TIR devrildi. 2 şeridin trafiğe kapandığı kaza nedeniyle bölgede trafikte yoğunluk yaşanıyor. Olay yeri ve oluşan...
05 Haziran 2018 Salı 12:47
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