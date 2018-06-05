* Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor Haber: Alper KORKMAZ-İSTANBUL TEM bağlantı yolunda bakır yüklü kamyon devrildi. 2 şeridin trafiğe kapandığı kaza nedeniyle bölgede trafikte yoğunluk yaşanıyor. Kaza saat 11.00 sıralarında TEM bağlantı Basın Ekspres yolu Başakşehir istikametinde meydana geldi. Sürücüsü Tarık Aydın'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 EH 5921 plakalı bakır yüklü kamyon devrildi. Kaza nedeniyle 2 şerit trafiğe kapandı.Kamyondan yola dökülen mazot nedeniyle polis çevrede önlem aldı. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.
(Görüntülü) Basın Ekspres Yolu'Nda Bakır Yüklü Kamyon Devrildi; 2 Şerit Trafiğe Kapandı (Aktüel Görüntü-2)
* Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor Haber: Alper KORKMAZ-İSTANBUL TEM bağlantı yolunda bakır yüklü kamyon devrildi. 2 şeridin trafiğe kapandığı kaza nedeniyle bölgede trafikte yoğunluk yaşanıyor. Kaza saat...
05 Haziran 2018 Salı 11:54
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