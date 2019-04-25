(Görüntülü) Başı kavanoza sıkışan yavru köpeği jandarma kurtardı

Elazığ- Pertek yolundaki Esentepe Mahallesi'nde önleyici kolluk devriyesi atan jandarma, yol kenarında içindeki yemeği almak isterken başını plastik kavanoza sıkıştıran yavru köpeği gördü. Ekipler, kavanoza sıkışan köpeği kurtararak kontrolünü yaptıktan sonra doğaya bıraktı.
Elazığ- Pertek yolundaki Esentepe Mahallesi'nde önleyici kolluk devriyesi atan jandarma, yol kenarında içindeki yemeği almak isterken başını plastik kavanoza sıkıştıran yavru köpeği gördü. Ekipler, kavanoza sıkışan köpeği kurtararak kontrolünü yaptıktan sonra doğaya bıraktı.