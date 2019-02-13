(Görüntülü) Başı ağacın gövdesinde sıkışan köpek kurtarıldı

MARDİN'in Derik ilçesinde başı ağacın gövdesine sıkışan sokak köpeği, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Bahçelievler Mahallesi'nde bir ağacın gövdesine başı sıkışan sokak köpeğini fark eden çevre sakinleri, kendi imkanlarıyla hayvanı kurtarmaya çalıştı. Ancak başarılı olamayan vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Gelen ekipler, kesme makinesiyle gövdesinin bir bölümünü kestikleri ağaçta sıkışan köpeği kurtardı. Durumu iyi olduğu belirlenen sokak köpeği, doğal yaşamına bırakıldı.