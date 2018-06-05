Alper KORKMAZ/İSTANBUL, () TEM bağlantı yolunda kamyon devrildi. 2 şeridin trafiğe kapandı kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor. Kaza saat 11.00 sıralarında TEM bağlantı Basın Ekspres yolu Başakşehir istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi. Kaza nedeniyle 2 şerit trafiğe kapandı. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.
(Görüntülü) Başakşehir'de kamyon devrildi; 2 şerit trafiğe kapandı(AKTÜEL GÖRÜNTÜLER)
Alper KORKMAZ/İSTANBUL, () TEM bağlantı yolunda kamyon devrildi. 2 şeridin trafiğe kapandı kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor. Kaza saat 11.00 sıralarında TEM bağlantı Basın Ekspres yolu Başakşehir istikametinde...
05 Haziran 2018 Salı 11:36
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