 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akar'dan ABD'ye tepki: Kabul etmiyoruz, korkmuyoruz!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Karşılıksız kalmayacak
FED faizleri sabit tuttu
FED faizleri sabit tuttu
Amerika'dan skandal 'yaptırım' açıklaması
Amerika'dan skandal 'yaptırım' açıklaması
Artvin'de fırtına çatıları uçurdu
Artvin'de fırtına çatıları uçurdu

(Görüntülü) Bartın'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Ayhan ACAR/BARTIN, () BARTIN'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir süredir teknik ve fiziki takibe aldıkları Ö.Ç adlı kişiyi kaldığı Kışla...

Ayhan ACAR/BARTIN, () BARTIN'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir süredir teknik ve fiziki takibe aldıkları Ö.Ç adlı kişiyi kaldığı Kışla Köyü?ndeki eve baskın yaptı. Evde ve bahçede yapılan aramada 81 gram esrar maddesi, 100 adet kenevir tohumu, 3 adet elektirikli fünye ile 4 adet dinamit lokumu ele geçirdi. Ö.Ç jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar