(Görüntülü) Bartın'da sahte ürün operasyonu: 4 gözaltı
BARTIN'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, ev araç ve gereçlerinden oluşan 100 sahte ürün ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hasankadı beldesinde 'Marka ürünlerin...
03 Ağustos 2018 Cuma 16:40
BARTIN'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, ev araç ve gereçlerinden oluşan 100 sahte ürün ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hasankadı beldesinde 'Marka ürünlerin ismini taklit edip, orijinal gibi satışa sunan' suç şebekesine operasyon düzenledi. İhbarın ardından şüphelileri 2 hafta teknik ve fiziki takibe alan jandarma ekipleri, 2 kişiyi Kozcağız beldesinde 2 kişiyi ise Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde otomobillerinin içinde gözaltına alındı. Şüphelilerin otomobillerinde yapılan aramalarda, imitasyon ürünler ve bir miktar uyuşturucu madde ile yüklü miktarda para ele geçirildi. Jandarma karakolunda ifadeleri alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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