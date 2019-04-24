(Görüntülü) Bariyerlere saplanan otomobil havada asılı kaldı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE’de, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil bariyerlere saplandı. Havada asılı kalan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza saat 22.30 sıralarında, TEM Otoyolu Düzce gişeleri bağlantı yolunda meydana geldi. Hasan Şimşek idaresindeki 81 AD 999 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Bariyerlere saplanan araç havada asılı kalırken, Hasan Şimşek yaralandı. Hasan Şimşek, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.
Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE’de, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil bariyerlere saplandı. Havada asılı kalan otomobilin sürücüsü yaralandı.