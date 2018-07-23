Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı
Eski başkan yeni başkanı tabancayla öldürdü
Eski başkan yeni başkanı tabancayla...
Türk siyasetine örnek İYİ kongre kararı
Türk siyasetine örnek İYİ kongre...
Kayıp Evrim'in annesi, babası ve amcasına gözaltı
Kayıp Evrim'in soruşturmasında flaş gelişme

(Görüntülü) Bariyerlere çarptı, motoru yola savruldu: 1 ölü, 1 yaralı

DÜZCE'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarparak takla attı, aracın savrulan motoruna da başka bir otomobil çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza saat 01.00 sıralarında, TEM yolu Otluoğlu Köyü...

DÜZCE'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarparak takla attı, aracın savrulan motoruna da başka bir otomobil çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza saat 01.00 sıralarında, TEM yolu Otluoğlu Köyü mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Serdar İlyas (37) yönetimindeki 34 BBU 743 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, refüjde bulunan çam ağaçlarını ve bariyerleri parçalayarak karşı şeride geçti. Takla atan aracın motoru koparak yola düşerken, yola savrulan motora Hakan Dursun (40) yönetimindeki 34 AEE 687 plakalı otomobil çarptı. Kazada Serdar İlyas yaşamını yitirdi, Hakan Dursun ise yaralandı. Aracın yola savrulan motoruna çarpan otomobilin sürücüsü Hakan Dursun, "Bir anda ne olduğunu anlamadım. Karşıma bir karaltı çıktı" dedi. Serdar İlyas'ın cesedi morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328