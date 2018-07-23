(Görüntülü) Bariyerlere çarptı, motoru yola savruldu: 1 ölü, 1 yaralı
DÜZCE'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarparak takla attı, aracın savrulan motoruna da başka bir otomobil çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza saat 01.00 sıralarında, TEM yolu Otluoğlu Köyü...
23 Temmuz 2018 Pazartesi 09:30
DÜZCE'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarparak takla attı, aracın savrulan motoruna da başka bir otomobil çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza saat 01.00 sıralarında, TEM yolu Otluoğlu Köyü mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Serdar İlyas (37) yönetimindeki 34 BBU 743 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, refüjde bulunan çam ağaçlarını ve bariyerleri parçalayarak karşı şeride geçti. Takla atan aracın motoru koparak yola düşerken, yola savrulan motora Hakan Dursun (40) yönetimindeki 34 AEE 687 plakalı otomobil çarptı. Kazada Serdar İlyas yaşamını yitirdi, Hakan Dursun ise yaralandı. Aracın yola savrulan motoruna çarpan otomobilin sürücüsü Hakan Dursun, "Bir anda ne olduğunu anlamadım. Karşıma bir karaltı çıktı" dedi. Serdar İlyas'ın cesedi morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.