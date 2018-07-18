Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile görüşmeye açığız
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile...
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle...
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli' kilitledi
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli'...
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor

(Görüntülü) Bariyerlere çarpan otomobil alev aldı: 3 ölü

Suat PALA/VEZİRKÖPRÜ (Samsun), () - SAMSUN'da bariyerlere çarpan otomobil alev aldı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yanarak hayatını kaybetti. Kaza, Vezirköprü- Kastamonu Karayolu Vezirsuyu mevkiinde dün gece meydana geldi. Ünal Dursun yönetimindeki...

Suat PALA/VEZİRKÖPRÜ (Samsun), () - SAMSUN'da bariyerlere çarpan otomobil alev aldı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yanarak hayatını kaybetti.

Kaza, Vezirköprü- Kastamonu Karayolu Vezirsuyu mevkiinde dün gece meydana geldi. Ünal Dursun yönetimindeki 55 GH 916 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptı. Ardından aracın LPG tankı patladı ve yangın çıktı. Yanan araçta bulunan sürücü ile kardeşi Mustafa ve amcasının oğlu Mustafa Dursun yanarak hayatını kaybetti. Çevredekiler tarafından olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri çağırıldı. İtfaiyenin müdahalesi ile alevler söndürüldü. Araçtan çıkarılan 3 kişinin cesedi, otopsi yapılmak üzere Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325