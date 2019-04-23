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(Görüntülü) Bariyerlere çarpan araç takla attı, panikleyen sürücü de kaza yaptı: 4 yaralı

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), () - KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil bariyerlere çarptıktan sonra bariyerleri aşıp taklalar atarak karşı şerite geçti. Bu arada karşı yönden gelen otomobil sürücüsü...

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), () - KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil bariyerlere çarptıktan sonra bariyerleri aşıp taklalar atarak karşı şerite geçti. Bu arada karşı yönden gelen otomobil sürücüsü kazayı fark ederek aniden direksiyonu kırınca bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan 4 kişi tedaviye alındı.

Kaza gece saatlerinde, D-100 Karayolu Darıca kavşağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Hasan Pekin idaresindeki 34 AR 6334 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra karşı şeride geçerek, bariyerlerin üzerine devrildi. Karşı istikametten gelen Yunus Şimşek idaresindeki 34 VT 4030 plakalı otomobil, sürücünün paniklemesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada, Hasan Pekin ile nişanlısı Emine Şenel, Yunus Şimşek ve aynı araçta bulunan Gökhan Özdağ yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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