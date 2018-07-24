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(Görüntülü) Baraj gölüne düşen çocuk kayboldu

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, Kızılırmak Nehri üzerindeki Kargı HES Baraj Gölü'ne düşen Arda Çiçek (10) kayboldu. Jandarma ve AFAD ekipleri çocuğun bulunması için çalışma başlattı. Olay, Osmancık ilçesi Karaçay köyünde saat...

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, Kızılırmak Nehri üzerindeki Kargı HES Baraj Gölü'ne düşen Arda Çiçek (10) kayboldu. Jandarma ve AFAD ekipleri çocuğun bulunması için çalışma başlattı.

Olay, Osmancık ilçesi Karaçay köyünde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Arda Çiçek, ailesi ile birlikte gezmek için Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan Kargı HES Baraj Gölü'ne geldi. Arda, burada baraj yapılmadan önce ırmak üzerine köylüler tarafından yapılan beton bent üzerinde oturmaya başladı. Bu sırada dengesini yitiren çocuk suya düştü. Bölgede bulunan bir çoban, çocuğun düştüğünü görüp hemen yakınlarına haber verdi. Arda'nın ailesi, jandarmayı arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı. Osmancık İlçe Kaymakamı Hakan Alkan da bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
 

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