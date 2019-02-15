(Görüntülü) Baraj gölünde erkek cesedi bulundu
ADANA'da Seyhan Baraj Gölü'nde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. Olay, sabah saatlerinde Çukurova ilçesi Seyhan Baraj Gölü'nde meydana geldi. Baraj gölü üzerindeki Çatalan Köprüsü'nde bulunan kişiler, sudaki cesedi fark edip polisi...
15 Şubat 2019 Cuma 12:43
ADANA'da Seyhan Baraj Gölü'nde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. Olay, sabah saatlerinde Çukurova ilçesi Seyhan Baraj Gölü'nde meydana geldi. Baraj gölü üzerindeki Çatalan Köprüsü'nde bulunan kişiler, sudaki cesedi fark edip polisi aradı. Olay yerine gelen su altı polisleri erkek cesedini kıyıya çıkardı. Ekipler, cesedin kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlattı. Ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.