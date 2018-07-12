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(Görüntülü) Baraj gölü kenarında çalışan kepçe, sulara gömüldü

AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki İsabeyli Baraj Gölü kenarında çalışan kepçe, toprağın kayması sonucu sulara gömülürken, kepçe operatörü ise kazadan yara almadan kurtuldu. Olay, saat 17.30 sıralarında İsabeyli Baraj Gölü kenarındaki...

AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki İsabeyli Baraj Gölü kenarında çalışan kepçe, toprağın kayması sonucu sulara gömülürken, kepçe operatörü ise kazadan yara almadan kurtuldu. Olay, saat 17.30 sıralarında İsabeyli Baraj Gölü kenarındaki ağaçlık alanda meydana geldi. Arazi çalışması yapan Ersin Aygün yönetimindeki kepçe, toprağın kayması sonucu baraj gölüne devrildi. Kepçe sulara gömülmeden kısa bir süre önce Aygün kabinden çıkarak kendisini kurtarırken, 10 tonluk kepçe ise baraj gölünün sularına gömülerek gözden kayboldu. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri bölgede inceleme yaparken, balıkadamlar ise 30 metre derinlikteki kepçeyi çıkarmak için keşif yaptı. Kepçeyi kurtarma çalışmalarının keşfin tamamlanmasının ardından başlayacağı öğrenildi. Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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