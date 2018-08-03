(Görüntülü) Bandırma'da gemiye yükleme yapan vinç yandı

BALIKESİR'in Bandırma ilçesindeki limanda yükleme yapan vinçte çıkan yangın itfaiye ekiplerince bir saatte söndürüldü.



Bandırma'daki Çelebi Limanı'nda gemiye yükleme yapan vinçte henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Liman görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibinin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin tespiti için itfaiye ve polis ekiplerince çalışma başlatıldı.