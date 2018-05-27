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(Görüntülü) Balıkesir Ayvalık ta balıkçı teknesi battı 1 kişi kurtarıldı 4 kişi kayıp-EK
27 Mayıs 2018 Pazar 20:11
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