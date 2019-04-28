(Görüntülü) Balık avlamak isteyen kişi, suya düşerek boğuldu

ADIYAMAN’ın Kahta ilçesindeki Kahta Çayı'nda balık avlamaya çalışan Davut Karakuş (26), suya düşerek yaşamını yitirdi.



Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Erikdere köyü yakınında meydana geldi. Atatürk Barajı'na dökülen Kahta Çayı'nda balık avlamaya giden Davut Karakuş, iddiaya göre dengesini kaybederek suya düştü. Karakuş'un çırpınışlarını görenler durumu jandarmaya ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gözden kaybolan Karakuş, olay yerine gelen dalgıç ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu sudan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Karakuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Karakuş'un cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.